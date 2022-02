“Destinare al nostro Sud il 40% delle risorse italiane è una giusta, incontestabile decisione. Quello che, invece, a mio avviso si può discutere è che sul restante 60% i bandi a volte funzionano con parametri che tendono ancora a favorire le aree più arretrate. Per cui è certo che alla fine al Sud andranno più del 40% delle risorse”: è uno dei passaggi di un lungo post su Facebook con cui il sindaco Giuseppe Sala risponde al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che era tornata sul fuori onda di ieri di Sala sottolineando in un tweet rivolto al sindaco che ‘il Pnrr a Sud è un’opportunità anche per il Nord”. Sala nella sua lunga risposta articolata per punti, spiega la sua posizione e si dice “felicissimo di discuterne” con il ministro.

“Ognuno la può pensare come vuole – si legge in altro passaggio del post sindaco – ma il mio non è egoistico campanilismo. È ora di dire che il Pnrr non sarà la soluzione di tutti i nostri mali, che più della metà di quelle risorse dovranno essere restituite, che la solidità dei progetti presentati è quindi fondamentale. E che la difesa delle ragioni del Nord non la si fa indossando felpe ma essendo bravi nel progettare e nel ‘fare cose’. Secondo Sala inoltre “c’è un consolidato del Paese, che è un’attitudine alla spesa pubblica in una maniera che storicamente non ha favorito lo sviluppo di tutte le zone: esattamente questo è il rischio da evitare”. “Posso dire che la città che ho l’onore di governare mette da subito a disposizione di ogni realtà italiana le modalità con cui lavora allo sviluppo del suo sistema – conclude -. Vogliamo ragionare di ‘south working’? Vogliamo pensare a come le qualità di Milano sui servizi pubblici (trasporto pubblico, pulizia, energia, etc…) possano supportare specifiche realtà territoriali? Noi ci siamo”.