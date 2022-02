Rissa tra giovani per il campo da basket, sette perquisizioni

La Polizia di Milano, ha eseguito questa mattina sette perquisizioni nei confronti di altrettanti giovani, di cui uno solo maggiorenne, indagati in quanto ritenuti responsabili di percosse, lesioni e rapina commessi ai danni di coetanei. I fatti risalgono a fine ottobre quando alcuni ragazzi filippini si sono scontrati con dei giovani italiani di origine marocchina per l’occupazione del campo da basket e del circuito da skate del parco della Torre

alla Bicocca. Per vendicarsi, gli aggrediti avrebbero rubato loro i cellulari e condiviso le azioni postando dei video sui profili social. L’attività condotta dal Commissariato Greco Turro, spiega la polizia, “ha anche inteso di evitare una pericolosa escalation nella speranza di non dover ricorrere a misure più afflittive della libertà dei giovani adolescenti, quasi tutti privi di precedenti penali”.