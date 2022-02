Vento forte, al via i controlli per la messa in sicurezza

Terminato il forte vento che ha sferzato Milano, hanno preso il via i controlli per gli interventi di messa in sicurezza nelle aree verdi da parte del Comune.

Terminato il forte vento che ha sferzato Milano ieri mattina, sono iniziati i controlli per gli interventi di messa in sicurezza nelle aree verdi da parte del personale della manutenzione del Comune. Numerose le segnalazioni giunte a seguito delle forti raffiche che hanno superato i 90 km/h determinando, in alcuni casi, la sospensione momentanea delle linee del trasporto pubblico di superficie.

“Il forte vento – spiega l’assessora al Verde, Elena Grandi – ha richiesto la chiusura immediata e preventiva di tutti parchi pubblici per evitare il rischio di incidenti alla cittadinanza causati da eventuali cadute al suolo di rami o alberi. Fenomeni di questa entità sono purtroppo il sintomo di quei cambiamenti climatici che sempre più determineranno fenomeni estremi che poco hanno a che vedere con la stagionalità; e che destano preoccupazione in quanto la loro entità e imprevedibilità li rende estremamente distruttivi. In ogni caso ora è il momento dei controlli: da subito procederemo con gli abbattimenti e la rimozione dei rami pericolanti ove necessario, mentre da domani mattina eseguiremo controlli aggiuntivi che si affiancano alle abituali analisi sulla stabilità dei 250mila alberi presenti sul territorio, controlli volti a garantire la sicurezza e la miglior fruibilità negli spazi verdi della città”.

Il Cimitero Monumentale rimarrà chiuso martedì 8 e mercoledì 9 febbraio, per consentire interventi per la messa in sicurezza del verde, garantendo l’accesso solo per i funerali programmati. Oggi i parchi cittadini saranno riaperti con la raccomandazione, prudenziale, di porre attenzione alle alberature.