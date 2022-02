Incidente sul lavoro a Lissone (Mb). Un operaio di 50 anni è stato travolto nel pomeriggio di giovedì da un ponteggio mentre era al lavoro nel cantiere di un condominio in via Evangelista Torricelli. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, vigili del fuoco e vigili urbani.