Due carabinieri accoltellati a Nembro durante un controllo antidroga

I due militari, 24 e 26 anni, sono stati colpiti ognuno da un fendente. Non sono in gravi condizioni. In corso le ricerche dell'aggressore in tutta la zona.

Due carabinieri di 24 e 26 anni sono stati accoltellati, nel corso di un controllo antidroga, a Nembro, in provincia di Bergamo. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 20 in un sottopasso ferroviario in via Tobia Ferrari. I due militari, appartenenti alla Compagnia di Clusone, sono stati raggiunti ognuno da un fendente. Sono stati loro stessi a chiamare i soccorsi. Non sarebbero gravi. A colpirli, secondo le prime imformazioni, è stato un uomo che si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche che li hanno portati al pronto soccorso del Papa Giovanni di Bergamo. Sono immediatamente intervenute altre pattuglie dell’Arma che hanno avviato le ricerche dell’aggressore in tutta la zona.