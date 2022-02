Oltre 200 grammi di droga e quasi 40mila euro in contanti sono stati sequestrati dalla Polizia nel corso di un’operazione in Corso Buenos Aires a Milano. Attorno alle 22 di ieri sera, gli agenti hanno seguito un cinese di 36 anni con precedenti per danneggiamento, rissa e partecipazione al gioco d’azzardo, sospettato di spaccio di shaboo. L’uomo è entrato in un palazzo in corso Buenos Aires dal quale è uscito pochi minuti dopo allontanandosi in auto. Fermato all’angolo con viale Tunisia, gli agenti gli hanno trovato addosso 1.500 euro in contanti e 5 grammi di shaboo nascosti sotto il volante. Durante la perquisizione nell’appartamento del 36enne in via Ungaretti, zona Quarto Oggiaro, sono stati trovati altri 152 grammi di shaboo, 52 di chetamina, bilancini di precisione e una busta contenente 38mila euro in contanti.

Anche l’appartamento in corso Buenos Aires è stato perquisito, portando alla scoperta di 15 grammi di shaboo, 3 di ecstasy, 2 di chetamina, bilancini e un foglio con sopra nomi e cifre.

L’appartamento è risultato di proprietà di un venezuelano di 46 anni con precedenti per reati di droga. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.