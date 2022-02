City Angels, sabato il derby della solidarietà con gli ultras rossoneri

Sabato prossimo, oltre al Derby tra Inter e Milan, la curva del Milan sta preparando il “Derby della solidarietà”. Infatti gli ultras rossoneri stanno raccogliendo beni – coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua, prodotti per l’igiene – per i senzatetto milanesi, che in queste notti gelide rischiano la vita. E sabato 5 febbraio, alle ore 14, prima dell’ inizio della partita, i tifosi si presenteranno davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto.

Sabato 5 febbraio, alle 14, davanti all’ingresso 14 dello Stadio Meazza una delegazione di ultras rossoneri porterà quindi doni per i clochard. Sarà accolta dai City Angels, che caricheranno il tutto sul loro pullmino. Saranno presenti alcuni bambini in maglietta rossonera, che per qualche minuto improvviseranno una partita. Successivamente tutti i protagonisti si metteranno in posa per una fotografia dietro allo striscione, realizzato dagli ultrà, “Il nostro impegno a vostro sostegno”.

Saranno presenti in qualità di tifosi milanisti e di testimonial dell’evento i comici e attori Stefano Chiodaroli e Germano Lanzoni (quest’ultimo anche speaker del Milan a San Siro). “Sono grato alla Curva Sud per questa sua bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi” dichiara Mario Furlan, fondatore dei City Angels. Che aggiunge: “L’evento umanitario di sabato si svolgerà rispettando rigorosamente tutti i protocolli antiCovid: saremo all’aperto, distanziati, e tutti con la mascherina”.