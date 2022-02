Un uomo di 34 anni di origini straniere è stato travolto da un treno in transito questa mattina alla stazione di Milano Certosa. Il ferito è stato soccorso e portato all’ospedale Niguarda in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia ferroviaria per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.