Un uomo di 48 anni è stato arrestato per aver accoltellato la nipote di 23 anni. E’ successo nel pavese, a Chignolo Po. L’uomo ha aggredito la ragazza per farsi consegnare le chiavi della sua auto: le ha dato una coltellata all’altezza della schiena. La giovane ha avuto la prontezza di scappare e di chiudersi nella camera da letto, fino all’arrivo dei carabinieri. Il 48enne, accusato di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate, è stato arrestato e trasferito al carcere di Torre del Gallo a Pavia. La nipote è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Codogno (Lodi), dove i medici le hanno riscontrato una ferita da taglio a punta nella regione lombare sinistra: la giovane è stata medicata, giudicata guaribile in 10 giorni e dimessa.