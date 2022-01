Violento pestaggio alla fermata della 90

Due egiziani di 22 e 43 anni sono stati portati in ospedale per una serie di ferite che dicono di aver riportato a seguito dell’aggressione da parte di una quindicina di sudamericani avvenuta a una fermata dell’autobus a Milano. Gli agenti delle volanti sono intervenuti poco prima delle 7 di ieri in viale Tibaldi, dove i due stranieri hanno chiesto aiuto per farsi medicare. Il 43enne aveva tagli alla schiena e sotto il collo, l’altro una serie di contusioni al braccio dovute a bastonate. Ai poliziotti hanno raccontato di essere stati accerchiati dal gruppo alla fermata dell’autobus della linea 90 dopo essere entrati in contatto con gli aggressori già a bordo del tram 3. Ancora non chiari i motivi all’origine del violento pestaggio.