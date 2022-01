Grave operaio schiacciato da un gabbia di 100 chili

Incidente sul lavoro a Cardano al Campo (Va). Ferito in modo meno grave anche un collega. Martedì in Consiglio Regionale mozione urgente del Pd: "La strage sul lavoro va fermata, la Regione deve assumere più personale per le ispezioni".

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito seriamente alle gambe, dopo essere stato travolto da una gabbia di metallo del peso di 100 chili all’interno di uno stabilimento di produzione di prefabbricati a Cardano al Campo (Varese). Insieme a lui è rimasto ferito in modo meno grave anche un collega di 38 anni. I due lavoratori sono stati portati agli ospedali di Varese e Busto Arsizio. Sul posto i carabinieri e il personale dell’Ats. Intanto il Pd ha annunciato che domani, martedì 1 febbraio, presenterà una mozione urgente in Consiglio Regionale proprio sulla sicurezza sul lavoro. “La strage sul lavoro va fermata e la Regione Lombardia ha il dovere di fare di più, rinforzando il personale addetto ai controlli, oggi molto carente”. “La ripresa del lavoro dopo i mesi più duri della pandemia ha coinciso con un aumento degli incidenti sul lavoro, purtroppo anche mortali – dichiarano i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Raffaele Straniero -. In Lombardia l’ultimo caso, gravissimo, è di oggi, a Cardano al Campo, dove due lavoratori sono rimasti feriti, uno in modo grave. C’è un grande problema di sicurezza sul lavoro e sicuramente mancano controlli adeguati. Nelle nostre ATS, il personale addetto ai controlli sui luoghi di lavoro in dieci anni è passato da quasi mille addetti a meno di seicento, e i dipartimenti di prevenzione hanno visto un taglio di addetti del 40%. Non va bene, questi servizi vanno rinforzati, la Regione si deve impegnare a completare in tempi rapidi i piani di assunzione. La sicurezza sul lavoro non viene da sé, va sostenuta con politiche adeguate.”