Loreto, aggredisce due agenti di stazione Atm perché non può ricaricare il cellulare

Nuova aggressione ai danni del personale di Atm, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano. E’ successo giovedì sera. Vittime, in questo caso, due donne. Secondo quanto apprende Radio Lombardia, le agenti di stazione, in servizio alla fermata Loreto, si sono trovate di fronte un uomo che cercava la colonnina per ricaricare il cellulare. Le addette Atm hanno risposto che a Loreto questo dispositivo non è installato e l’uomo si è alterato. Le due donne si sono rifugiate in cabina e lo sconosciuto, ormai fuori controllo, si è scagliato contro i vetri della cabina del mezzanino cercando di sfondarla con una colonnina che servono per tirare il nastro retrattile. Non riuscendo nell’intento si è poi allontanato. Nessuna conseguenza, a parte lo spavento, per le agenti di stazione.