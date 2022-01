“Troppe aggressioni ai tranvieri, denunciate sempre”

“Denunciate sempre”. In una comunicazioni ai lavoratori, il sindacato Usb e altre tre siglie autonome invitano i tranvieri di Milano a “non voltare la faccia dall’altra parte” e a denunciare sempre eventuali aggressioni o violenze, purtroppo sempre più frequenti a Milano. “E’ ora di finirla di sminuire il problema – si legge nella nota – constatiamo che chi deve intervenire non lo fa”. L’ultimo episodio è dello scorso 14 gennaio quando un autista Atm di 44 anni, in servizio sul bus 47, è stato pestato da due ragazzini che gli hanno rotto la mandibola con un pugno. Secondo quanto si è appreso i due, descritti come italiani e presumibilmente minorenni, hanno cercato di salire sul bus nonostante la fermata fosse ormai passata e l’autista, come da regolamento, non si è fermato. Una volta arrivato in piazza Ohm per il cambio, il 44 enne è stato affrontato e aggredito dai due. E’ stato necessario l’intervento di un’ambulanza che lo ha portato al San Paolo. Sull’aggressione indaga la Questura.