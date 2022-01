Milano, smog sempre sopra i livelli di guardia

Concentrazioni di Pm10 ancora sopra la soglia di guardia di 50 mg/mc a Milano. Le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a: 65 mg/mc in viale Marche; 55 mg/mc a Città Studi; 77 in via Senato; 47 al Verziere; 87 a Pioltello. Intanto, domani, Area C, la zona a traffico limitato del centro di Milano, compie dieci anni dalla sua attivazione. I dati diffusi dal Comune di Milano dicono che ha avuto effetto sulla riduzione del traffico e sull’aumento dell’uso dei mezzi pubblici e che sono progressivamente diminuiti i livelli di smog. E che Area C fa parte della strategia “per una città più green”. L’aria del bacino padano però è generalmente pessima ed è difficile pensare che una ztl che riguarda la cerchia dei Bastioni del capoluogo possa avere effetti significativi. Il superamento delle concentrazioni di inquinanti nell’aria di Milano infatti è quotidiano. Salvo alcune giornate di pioggia o di vento.