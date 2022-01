Operaio muore a Besana Brianza (Mb) sciacchiato dalla cabina di un escavatore

Un operaio, Stefano Anastasio di Casatenovo, è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore questo pomeriggio verso le 15.30 in un cantiere in via della Fontana a Besana in Brianza (Mb). Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale del 118, che ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. Secondo quanto ricostruito il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato sotto il peso di un escavatore che si sarebbe ribaltato. Inutili i tentativi di soccorso, l’operaio è morto sul colpo e i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.