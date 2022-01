Tamponi, apre il nuovo centro di Milano Fiera a Rho

Ha aperto alle 11 il muovo centro per il prelievo dei tamponi al parcheggio 5 di Milano Fiera a Rho, un cosiddetto ‘drive through’. A regime potrà arrivare a 12 linee ed eseguire 4.500 test al giorno. Le prime auto sono arrivate intorno alle 8.30 e si sono messe in fila in attesa dell’apertura. Oggi le linee attive sono 4. La struttura è gestita dal gruppo San Donato. Appena sarà a regime, la struttura aprirà dalle 8 alle 20. All’hub si può accedere solo con prenotazione o prescrizione del medico.