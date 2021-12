Natale, l’assessore Moratti porta doni ai piccoli ricoverati della Clinica De Marchi

La vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare ha portato alcuni doni, in particolare dei libri, ai pazienti dell'ospedale pediatrico, estendendo gli auguri alle loro famiglie e a tutti i ricoverati, ai medici e al personale sanitario.

Oggi, giorno di Natale, la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha visitato la Clinica Pediatrica “De Marchi” di via della Commenda a Milano. La vicepresidente e assessore al Welfare ha portato alcuni doni, in particolare dei libri, ai piccoli pazienti, estendendo idealmente gli auguri alle loro famiglie e a tutti i ricoverati, ai medici e al personale sanitario in servizio nelle strutture di Regione Lombardia.

Domenica 26, invece, festività di Santo Stefano, alle ore 10,30, la vicepresidente Moratti sarà all’Ospedale di Desio (Mb) per un sopralluogo all’Unità Mobile allestita da Areu a supporto delle attività di Pronto Soccorso per lo screening Covid.