Esplosione al piano sotterraneo di un palazzo di uffici dell’immobiliare Generali, in Crespi 19 a Milano. Lo riferiscono i vigili del Fuoco. È successo stamattina, giorno di Natale. Si tratta di un atto doloso partito da un locale tecnico, sono state recuperate due taniche di benzina. Individuata l’esecutrice materiale del gesto, trasportata in codice rosso al Niguarda. L’ edificio non ha avuto danni strutturali .