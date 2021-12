“Aspetteremo se il Governo giovedì prenderà ulteriori provvedimenti o meno”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in riferimento alla situazione Covid in Lombardia. Si saprà con i dati di giovedì prossimo se la nostra Regione passerà in zona gialla o resterà bianca. A ‘Buongiorno’, su Sky TG24, il presidente Fontana ha spiegato che “per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva abbiamo da poco superato la misura fatidica del 10%, mentre per quanto riguarda le terapie ordinarie siamo al 12,3%, per cui dovremmo aspettare i dati di giovedì per capire se passeremo in zona gialla o resteremo in zona bianca”. “I dati – ha aggiunto – dicono che il numero dei contagi sta crescendo, ma che non sta crescendo in egual misura il numero dei ricoveri sia in terapia intensiva che ordinari. Evidentemente la vaccinazione ha contribuito in maniera sostanziale ad abbassare la gravità delle infezioni. Potremmo rimanere in bianco, ma è chiaro che dovremo mettere in atto una serie di attenzioni maggiori, quindi la mascherina dovremo tenerla sempre negli assembramenti, sempre al chiuso, mantenere un certo distanziamento e non lasciarci andare a baci e abbracci eccessivi, dovremo stare molto più attenti. Poi aspetteremo se il Governo giovedì prenderà ulteriori provvedimenti o meno”.