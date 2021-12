V-Day dei bimbi, oltre 60 mila prenotazioni

Partono oggi in Lombardia le vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. A Milano l'hub dedicato ai più piccoli è quello della Fiera nel quartiere Portello.

Sono quasi 63 mila le prenotazioni del vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in Lombardia. Il dato comunicato dall’Assessorato regionale al Welfare aggiornato alle 18.30 di ieri, quarto giorno di adesioni, è 62.895 appuntamenti. Di questi il 39%, proviene dal territorio dell’Ats di Milano, che comprende anche la provincia di Lodi. Le somministrazioni partono oggi in 62 centri distribuiti su tutto il territorio regionale. A Milano l’hub dedicato ai più piccoli è quello della Fiera nel quartiere Portello, dove si inizierà a vaccinare nel primo pomeriggio: circa mille i bimbi attesi già oggi nella struttura gestita dal Policlinico, che saranno accolti con percorsi animati. Iniziative dedicate ai più piccoli anche al San Gerardo di Monza, grazie alla collaborazione della Fondazione Theodora Onlus e i Dottor Sogni per la clownterapia.