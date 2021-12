Oggi lo sciopero generale, corteo a Milano

Oggi sciopero generale di Cgil e Uil contro la manovra economica del governo Draghi. “Chiediamo di scioperare e di scendere in piazza – dice il segretario generale Cgil Maurizio Landini – perché tutti insieme abbiamo bisogno di combattere una pandemia salariale e sociale che non ha precedenti”. A Milano appuntamento alle 9 in piazza Castello da cui partirà il corteo che arriverà all’arco della Pace, dove ci saranno gli interventi dei delegati e un collegamento da Roma con lo stesso Landini. In piazza saranno presenti anche giovani e studenti: Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e Link Coordinamento Universitario hanno aderito alla mobilitazione dei lavoratori.