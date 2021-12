Nascondeva 62 chili di hashish in garage, arrestato

Un marocchino di 30 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Monza: nel garage di casa aveva 62 chili di hashish, del valore commerciale di mezzo milione di euro, e 9 mila euro in contanti. Le fiamme gialle sono arrivate a lui a seguito di una serie di controlli, coordinati dalla Procura della di Monza, per contrastare l’approvvigionamento di droga nel periodo natalizio nelle ‘piazze’ brianzole. Quando hanno trovato il denaro contante in un armadio della camera da letto del 30 enne, i finanzieri hanno deciso di approfondire i controlli. Nel garage hanno scoperto l’hashish, suddiviso in 250 blocchi rivestiti di plastica e nastro adesivo da imballaggio, nascosti in alcune sacche da trasporto, sotto altri cartoni contenenti effetti abiti e oggetti personali. L’uomo è stato portato in carcere a Monza.