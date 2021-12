“Fortuna”, il nuovo libro di Nicolò Govoni

Nella sua prova narrativa più matura e provocatoria, Nicolò Govoni immagina un futuro possibile governato dall’egoismo e dalla competizione, per ricordarci che è soltanto insieme, restando uniti, che noi esseri umani possiamo davvero salvarci. Govoni, 28 anni, è cresciuto a Cremona. A vent’anni si è unito a una

missione di volontariato in India, dove ha vissuto per quattro anni e studiato

giornalismo. A venticinque anni ha fondato Still I Rise, un’organizzazione umanitaria che apre scuole per i bambini più vulnerabili tra Grecia, Turchia, Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Still I Rise è

la prima no-profit al mondo a offrire gratuitamente il Baccalaureato Internazionale ai profughi. Attualmente vive e lavora a Nairobi.

