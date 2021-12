Eitan è ripartito per l’Italia

Poco dopo le 19 (ora di Israele) il piccolo Eitan – con la zia Aya Biran Nirko, suo marito Or e le loro due figlie – è partito dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per rientrare in Italia. Lo riferiscono le agenzie di stampa. In una nota il portavoce della famiglia Biran ha poi confermato la partenza. “Eitan – ha detto – torna a casa della zia, che è accanto alla casa dove è cresciuto da quando aveva un mese – la casa dei suoi genitori defunti – che è anche vicina alla casa dei nonni da parte del padre che li aspettano il suo ritorno”. La Corte Suprema israeliana. nei giorni scorsi, ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che ordinavano il rimpatrio in Italia di Eitan, unico sopravvissuto al disastro della funivia del Mottarona, sequestrato dal nonno materno nel Pavese e portato in Israele.