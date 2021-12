E’ morta all’ospedale Maggiore di Cremona l’80enne che ieri pomeriggio è rimasta intossicata nell’incendio divampato nella sua casa, in via Ghisleri. I vigili del fuoco e gli operatori del 118 l’avevano trovata distesa sul pavimento della cucina, davanti alla porta, priva di sensi mentre fiamme e fumo continuavano a propagarsi dalla camera da letto, in particolare dal materasso, probabilmente a causa del malfunzionamento di un apparecchio elettrico di riscaldamento.