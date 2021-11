Due incidenti sul lavoro nel bresciano. A Calcinato un ragazzo di 19 anni è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Il fratello è subito intervenuto per liberarlo e ha allertato i soccorritori, che lo hanno portato in elicottero in Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice rosso. A Palazzolo un operaio è caduto dal tetto di una pelletteria mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. L’uomo, 43 anni, è addetto di una ditta esterna e ha riportato traumi al corpo. Trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita