Covid, obbligo di mascherina all’aperto anche a Monza

Dopo Milano e Bergamo, anche a Monza da oggi sabato 27 novembre torna l’obbligo della mascherina all’aperto in centro città. Lo ha deciso il sindaco Dario Allevi con un’ordinanza che torna a rafforzare le misure anticovid. Il provvedimento vale fino al 6 gennaio nell’area del centro storico: l’uso della mascherina è obbligatorio l’intera giornata. “Contenere l’epidemia che sta attraversando una fase di risalita, non vanificare gli sforzi fatti finora per restare in zona bianca e prevenire gli scenari che si stanno verificando in molti Paesi europei” afferma il sindaco Dario Allevi. “L’ho deciso, in accordo con il Prefetto Patrizia Palmisani e le autorità sanitarie territoriali, per senso di responsabilità anche se nella nostra città tante persone la indossano spontaneamente anche all’aperto. Vogliamo rafforzare il messaggio che l’emergenza sanitaria non è ancora finita: dobbiamo continuare a seguire le misure anti Covid per trascorrere un Natale sereno con uno sguardo di fiducia sul 2022”