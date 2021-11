Assumono marijuana e si sentono male, due giovani denunciati

Denunciati a Verano Brianza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, un ragazzo e una ragazza di 21 anni brianzoli. I carabinieri hanno anche segnalato alla competente autorità amministrativa altre tre giovani. In particolare all’interno di un appartamento il gruppo di amici hanno assunto “marijuana”. Tutti i presenti hanno accusato fin da subito forti malori in seguito ai quali sono stati soccorsi e trasportati – codice giallo – in ambulanza presso gli ospedali di Monza e Desio.

Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 7 grammi di “marijuana”.

Tutti i giovani sono stati dimessi dall’ospedale dopo qualche ora.