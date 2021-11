Sileri, Super Green pass già in zona bianca

“Il super Green Pass già in zona bianca. Tutto rimane aperto ma è chiaro che è precluso a chi non è vaccinato”. Lo ha detto il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri su SkyTg24. Il super green pass “rappresenta poi un valore aggiunto per la zona arancione perchè evita le chiusure”. “L’unica differenza che ci sarà tra zona bianca e gialla-arancione è l’utilizzo della mascherina all’aperto”, ha aggiunto. “Sul vaccino ai bambini è verosimile che la decisione venga anticipata di uno o 2 giorni rispetto a quello che s’era detto, cioè il 29 novembre, insomma è imminente, direi che ai primi di dicembre sarà disponibile il vaccino per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. E per loro non è previsto Green Pass o obbligo”.