Un uomo di 35 anni è stato aggredito ed accoltellato al torace, intorno alle 12.30 di oggi, fuori da un centro medico a Seregno (Monza). A quanto emerso è stato colpito tre volte sotto l’ascella. Soccorso, è stato trasportato in ospedale a Monza, non in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri in corso.