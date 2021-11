Incidente sul lavoro, operaio muore cadendo da un’impalcatura

Non ce l'ha fatta l'operaio di 63 anni caduto da un'impalcatura stamattina in piazzale Giuseppe Massari a Milano.

E’ morto l’operaio di 63 anni caduto da un’impalcatura stamattina a Milano. L’uomo è stato subito soccorso e portato al Niguarda in gravissime condizioni; purtroppo non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto stamattina intorno alle 8 in piazzale Giuseppe Massari: l’operaio è caduto da un’impalcatura da un altezza di cinque metri. Ha riportato un trauma cranico e trauma toracico ed è stato trovato in arresto cardiaco. Sul posto sono arrivati 118 e carabinieri. E’ stato trasportato in ospedale mentre i soccorritori gli praticavano le manovre di rianimazione.