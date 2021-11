San Gerardo, aumentano i ricoveri per Covid

Aumentano i ricoveri per Covid all’ospedale San Gerardo di Monza. Secondo il bollettino diffuso dall’Asst Monza, i ricoverati attualmente sono 46: settimana scorsa erano 29. Dei 46 pazienti, 26 sono nel reparto Malattie Infettive (8 non vaccinati), 8 in terapia intensiva (5 non vaccinati), 8 in terapia semintensiva (6 non vaccinati), 4 in altri reparti (2 non vaccinati). Nella settimana dal 08 al 14 novembre hanno avuto accesso al Pronto Soccorso 1878 pazienti, di cui 158 con sintomatologia Covid, di cui 27 ricoverati. 4 i pazienti morti per Covid. L’età media dei 46 pazienti ricoverati è di 71 anni.

Il professor Paolo Bonfanti, Direttore unità operativa di Malattie Infettive del San Gerardo, commenta: “Nell’ultima settimana si è assistito ad un significativo aumento dei ricoveri, un po’ come sta avvenendo in tutta Italia vista la ripresa della epidemia, anche se di molto inferiori rispetto all’anno scorso. È salito il numero di ricoverati completamente vaccinati (circa la metà dei pazienti attualmente ricoverati) ma si tratta per lo più di persone anziane con comorbidità o persone vaccinate da molti mesi, in cui si assiste a una parziale perdita dell’efficacia del vaccino: da qui l’importanza per la popolazione di aderire alla campagna vaccinale della terza dose”.