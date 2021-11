Litiga con la figlia e le danneggia casa con due balestre

Un uomo di 81 anni, dopo un'animata discussione per questioni economiche, si è presentato sotto casa della figlia e le ha danneggiato gli infissi sparando dardi con due balestre che si è fabbricato da solo. L'anziano è stato denunciato dai carabinieri.

