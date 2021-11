Moratti ringrazia la Protezione Civile: “Superiamo la pandemia grazie al lavoro di squadra”

“Quelle che abbiamo vissuto sono state giornate difficili e se le stiamo superando e’ grazie

ad un lavoro di squadra”. Lo ha detto oggi la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, intervenuta dal palco della cerimonia di ringraziamento dei volontari della

protezione civile, lodando il loro impegno durante la pandemia.

“Siamo stati la prima regione a unire sanita’ e protezione civile con l’avvio della campagna vaccinale. Vogliamo arrivare a non dimenticare nessuno” ha aggiunto Moratti. “Non c’e’ niente di meglio che ricordare come abbiamo superato quei momenti, con momenti di eroismo quotidiano. Grazie davvero per tutto quello che avete fatto, che state facendo e che farete” ha chiosato la vicepresidente.