Sondrio, inaugurato il ponte delle Cassandre

È stato inaugurato ufficialmente a Sondrio il ponte delle Cassandre, il collegamento ciclopedonale sopra il fiume Mallero tra Mossini e Ponchiera. Il sindaco Scaramellini: “Collegamento utile, iconico e attrattivo”. “Questo ponte è un tassello fondamentale per il rilancio dell’immagine di Sondrio – ha aggiunto il sindaco- sia per la vita dei sondriesi sia per i turisti che vorranno farci visita. Grazie, infine, a chi ci ha ceduto i terreni per realizzare l’opera, sopportando anche i disagi che il cantiere ha comportato. Ora chiediamo lo sforzo di aiutarci a vigilare perchè il ponte venga usato correttamente” ha detto ancora Scaramellini.

“Oggi bisogna fare i complimenti a chi ha avuto l’idea di questo collegamento perchè arricchisce l’offerta attrattiva del territorio – ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – È un intervento affascinante che permetterà sicuramente di ampliare l’offerta turistica di Sondrio. Ora godiamoci quest’opera”.