Rapina tre farmacie di fila, preso (VIDEO)

La polizia ha arrestato un 49enne pregiudicato, italiano, per rapina aggravata e continuata ai danni di tre farmacie in via Premuda, Corso di Porta Vittoria e Corso Colombo a Milano, colpite in un breve arco di tempo l’una dall’altra. Con fare deciso e tranquillo si introduceva nelle farmacie e raggiungeva il bancone costringendo le vittime ad aprire le casse e appropriandosi del denaro. I poliziotti del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile di Milano hanno intercettato e bloccato il rapinatore in piazzale della Stazione di Porta Genova, trovandolo in possesso di circa 1700 euro in contanti.