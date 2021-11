In Lombardia pioggia e neve in quota

Tra sabato e lunedì tempo in graduale peggioramento e nevicate sopra i 1400 metri.

Tra pomeriggio e sera possibili piogge su Lombardia, Nord-Est, Liguria centro-orientale e regioni centrali. Temperature massime in lieve calo al Nord. Valori in generale ancora miti per la stagione.

Domenica cielo molto nuvoloso o coperto al Nord con piogge sparse in gran parte del Nord. Fenomeni localmente intensi verso sera nel Nord-Ovest. Limite della neve elevato sulle Alpi, almeno oltre i 1400-1800 m.

Lunedi cielo nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte del Paese. Piogge sparse in Piemonte, Val d’Aosta, ovest e sud della Lombardia. Neve sui rilievi alpini occidentali oltre 1700-2000 metri. Temperature senza grandi variazioni.