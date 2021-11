No green pass, Sala: “Difficile dire come andrà”

“Per questo pomeriggio certamente qualche timore per i no green pass c’è, d’altro canto è anche difficile fare previsioni, saremo attenti, vediamo. Bisognerà fare rispettare le regole, ma so che non sarà facile. Difficile dire altre cose prima, vedremo come si svolgerà il pomeriggio e la serata”. Lo ha detto il sindaco di Milano in vista della 17esima manifestazione prevista a Milano e dopo la direttiva del Viminale e la riunione in Prefettura che vieta la zona del Duomo e di corso Vittorio Emanuele. L’indicazione è quella di un presidio statico in piazza Fontana. Cosa accadrà se i no green pass non rispetteranno l’imposizione del presidio fisso? “Dipenderà dall’interpretazione che la Questura darà alla cosa. E’ nelle mani della Questura. Non posso che stare vigile ed essere disponibile a telefono per loro. Purtroppo è anche il loro compito ingrato oggi”, ha risposto Sala. Nelle chat Telegram no green pass intanto circola un “volantino” che invita alla disobbedienza.