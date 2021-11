Auto, dal 15 novembre obbligo gomme invernali o catene a bordo

Da lunedì 15 novembre, fino al 15 aprile 2022, entra in vigore l’obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade della Lombardia a rischio neve e ghiaccio. “Dotare la propria vettura di pneumatici invernali è fondamentale per circolare in sicurezza nelle condizioni più critiche in quanto assicurano una migliore aderenza al fondo stradale”, sottolinea il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa. “Montando gli pneumatici invernali, o dotandosi di catene, si evitano inoltre le sanzioni pecuniarie”, aggiunge La Russa.