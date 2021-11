Cerca di scavalcare il cancello, ottantenne trafitto dalle sbarre

San Martino in Strada (Lodi): l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Lodi con le punte ancora conficcate in una gamba.

Un uomo di 80 anni che aveva dimenticato le chiavi di casa, a San Martino in Strada, nel Lodigiano, ha deciso di scavalcare il cancello che termina con delle punte. Arrivato in cima, è scivolato e due sbarre gli si sono conficcate in una gamba. Allertati da un vicino di casa, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Lodi in codice giallo con le sbarre ancora nella gamba per essere rimosse dai medici.