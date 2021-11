Davide, il ragazzo morto sulla Grignetta, era tornato da Firenze per il derby

Davide Peloso studiava a Firenze per una seconda laurea; era tornato dai genitori ai Lainate (Mi) per il derby e sabato aveva deciso di fare un'escursione in montagna.

Si chiamava Davide Peloso e aveva 25 anni il ragazzo morto sabato mattina sulla Grignetta, montagna del Lecchese. Originario di Lainate, nel Milanese, studiava a Firenze, dove stava conseguendo una seconda laurea dopo quella in Scienze dei beni culturali. Appassionato di calcio, era a tornato a casa per assistere al derby Milan – Inter. Sabato mattina è uscito per un’escursione assicurando al padre – come riferisce il quotidiano Il Giorno – che avrebbe percorso un sentiero facile. Purtroppo una caduta di diverse decine di metri gli ha provocato ferite che sono risultate fatali nonostante il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Lecco. La salma è rientrata a casa. Tantissimi gli amici e i famigliari che si sono stretti attorno alla famiglia di Davide.