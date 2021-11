Droga una coppia e violenta la donna: altre due vittime dal pm

Si chiama Omar Confalonieri, 48 anni, l’agente immobiliare, con ufficio in via Montenapoleone a Milano, arrestato per aver narcotizzato una giovane coppia e aver abusato della donna durante un appuntamento per la compravendita di un box ai primi di ottobre. Stando a quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe tenuto sotto sequestro la famiglia (nella loro casa, dove ha commesso le violenze, c’era pure una bimba di pochi mesi) per 8 ore. Già condannato nel 2009 a Monza per violenza sessuale, era stato poi riabilitato dal Tribunale dopo aver scontato la pena e aver seguito un percorso rieducativo. Altre due presunte vittime dell’uomo, intanto, hanno già preso contatti con gli inquirenti e potrebbero essercene altre ancora. Gli stessi inquirenti invitano a contattare i carabinieri eventuali altre donne che, dopo avere incontrato Confalonieri, hanno accusato “uno stato di incoscienza”. L’uomo, interrogato a lungo, si è avvalso della facoltà di non rispondere.