No green pass in piazza, giornalista aggredito: due manifestanti in Questura

La sedicesima manifestazione contro il pass vaccinale inizia a sfilare per il centro. In piazza Fontana aggressione a un cronista di Fanpage.

“Già nella fase statica di presenza dei manifestanti no green pass in piazza Fontana a Milano, verso le ore 17 si è registrato un’aggressione verbale nei confronti di un

operatore dei media”, informa la Questura. A essere insultato e spintonato è stato un giornalista di Fanpage: “Spinte, schiaffi e insulti a Saverio Tommasi”, scrive il giornale online. I due responsabili hanno tentato di impedire le riprese. Sono stati bloccati e identificati da personale della Polizia di Stato che li ha accompagnati in Questura. È la sedicesima manifestazione del sabato che va in scena a Milano. Inutili i tentativi della Questura e della Prefettura di raggiungere un accordo sul percorso. Da qui la prescrizione del Questore che ha stabilito dove si può passare. Il corteo è appena partito.