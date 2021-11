Macao chiuso, la palazzina sarà riqualificata

“Questa mattina alle otto, come da programma, operatori del Comune assistiti da Polizia Locale hanno iniziato la messa in sicurezza della prima Palazzina Liberty, quella ex Macao”. Lo comunica l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. “Continueremo così, secondo il programma coordinato da Prefettura e con le forze dell’ordine. E stiamo lavorando da alcune settimane con i miei colleghi Maran e Tancredi per affidare bene gli spazi dell’ex macello all’operatore, per iniziare la riqualificazione. – spiega Granelli – La sicurezza è la qualità si portano e si mantengono con gli interventi delle forze dell’ordine e con la riqualificazione, insieme. Questa è la nostra strategia per far crescere i quartieri. Tutto questo lavorando con il nuovo presidente del Municipio 4 Stefano Bianco che ho già incontrato per programmare questi interventi, e la sua Giunta e il Consiglio di Municipio 4”.