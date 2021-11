Tumori al seno, visite ed esami gratuiti allo spazio Lilt mobile

L’ambulatorio su ruote permette alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza di portare ovunque la prevenzione e la diagnosi precoce oncologica.

Sono passati 30 giorni dall’inaugurazione a Milano e Monza dello Spazio LILT mobile, l’ambulatorio su ruote che permetterà alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza di portare ovunque la prevenzione e la diagnosi precoce oncologica, affiancando il lavoro degli ambulatori che non dispongono di un’attrezzatura diagnostica completa. Nel mese di ottobre, tradizionalmente legato alla prevenzione del tumore al seno, è partito il primo tour della prevenzione dello Spazio LILT mobile con 11 tappe sul territorio di Milano e Monza Brianza e che ha coinvolto sia le aree centrali sia le aree periferiche. Sono state erogate quasi 1500 prestazioni tra mammografie e visite senologiche gratuite, a cui vanno aggiunte le visite senologiche presso gli ambulatori sul territorio di Milano e Monza Brianza, in occasione dell’open day del 23 ottobre, e le visite di prevenzione dei tumori della cute. Complessivamente, i numeri delle prestazioni effettuate hanno toccato i 2000. Dati alla mano, il 0,25% delle visite senologiche, lo 0,38% delle mammografie e il 3% delle visite dermatologiche effettuate hanno richiesto un approfondimento diagnostico. Con questi risultati, soprattutto se confrontati con quelli dello scorso anno, appare sempre più evidente il cambio di passo dei cittadini del territorio verso comportamenti rivolti alla prevenzione e al benessere fisico.

Lo Spazio LILT Mobile ora prosegue il suo viaggio della prevenzione affiancando gli ambulatori dell’Associazione ed entrando nelle aziende che lo prenoteranno per il loro welfare aziendale. Le prossime tappe aperte alla cittadinanza saranno dedicate alla diagnosi precoce dei tumori maschili in occasione della campagna Movemen. Oltre alle visite senologiche, dermatologiche e mammografie, a bordo dello Spazio LILT mobile è possibile sottoporsi a visite otorinolaringoiatriche, ginecologiche, urologiche, pneumologiche e di valutazione del rischio cardiovascolare. Inoltre, è possibile effettuare ecografie mammarie e/o ginecologiche, pap-test e test di funzionalità respiratoria. Il tutto è possibile grazie alla presenza di due sale visita indipendenti, attrezzate con mammografo digitale con tomosintesi, ecografo e lettino multifunzione.

Per prenotazioni: legatumori.mi.it