Nuovo stadio, l’assessore verde Grandi non ha votato

L’assessore all’Ambiente Elena Grandi non ha partecipato al voto della Giunta di Palazzo Marino che ha deciso di confermare la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta allo Stadio di Milano presentata da Milan e Inter. Lo confermano i consiglieri dei Verdi in un post: “La Giunta ha votato la pubblica (dis)utilità. L’assessora verde Elena Grandi si è assentata al momento del voto. Non vogliamo la demolizione di San Siro”. La Giunta Sala ha dato il via libera anche al massimo indice di edificabilità previsto dal Piano di Governo del Territorio.