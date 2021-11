Nel baule dell’auto, tra i fustini di detersivi, aveva nascosto quasi 40 mila sterline (per un valore di circa 45 mila euro). Al passaggio in dogana aveva dichiarato di non possedere nulla. Lo hanno scoperto i finanzieri di Ponte Chiasso, alla dogana di Como Brogeda. L’uomo, un cittadino inglese di origini albanesi, è stato denunciato per violazione dell’obbligo di dichiarazione valutaria e ha pagato una multa di oltre 5 mila euro