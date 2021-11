Compro oro abusivo, denunciati i due titolari

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato 244 grammi di oro, 2,2 chili di argento ed un locale presso il quale veniva esercitata abusivamente l’attività di compro oro di Sesto San Giovanni. “L’esame della documentazione rinvenuta – si legge in una nota della Gdf – nonché ulteriori riscontri effettuati hanno permesso di acclarare l’esercizio abusivo dell’attività, e di sequestrare metalli preziosi, del valore complessivo di 140 mila euro”. I due gestori, marito e moglie egiziani di 54 e 50 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Monza. Il negozio, situato in via Breda, è stato posto sotto sequestro.