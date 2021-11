Champions, Inter verso gli ottavi

L’Inter espugna la Transnistria, battendo 3-1 lo Sheriff Tiraspol nella gara di ieri sera nel girone D di Champions League. Dopo un primo tempo complicato, nella ripresa i gol di Brozovic, Skriniar e Sanchez regalano ai nerazzurri la vittoria e soprattutto tre punti fondamentali per la corsa agli ottavi di finale, che permettono agli uomini di Inzaghi di superare proprio i moldavi in classifica e piazzarsi al secondo posto alle spalle del Real Madrid. “Meritavamo di più nel primo tempo ma la squadra è rimasta lucida, ha fatto quello che doveva fare e ha ampiamente meritato la vittoria. Abbiamo fatto due vittorie contro lo Sheriff non banali, perché abbiamo fatte diventare noi queste due partite semplici. Sicuramente ci dà consapevolezza, sapendo che il destino è nelle nostre mani” ha detto il tecnico Simone Inzaghi, intervistato da Sky dopo la vittorial. “Il derby contro il Milan di domenica? Ora dobbiamo recuperare forze fisiche e mentali, domenica ci aspetta una partita che sappiamo cosa rappresenta per i tifosi e la società. Abbiamo tre giorni per prepararci al meglio”.