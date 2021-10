Stadio, Assessore Grandi: partita tutta da giocare [VIDEO]

“La nostra posizione è sempre stata favorevole al recupero dello stadio esistente, evidentemente con la consapevolezza che al momento le trattative sono in corso e che bisognerà valutare quali sono i progetti. Quello che è sicuro è che noi potremo trovare delle soluzioni che non abbiano l’impatto molto forte che abbiamo visto nei primi progetti, la nostra idea è quella di mantenere lo stadio e di ristrutturarlo e di cercare anche di valorizzare il quartiere che non dev’essere per forza valorizzato con il cemento”. Lo ha detto l’assessora all’Ambiente, eletta con Europa Verde Elena Grandi a margine dell’incontro “Il Parco del Cibo e della Salute di MIND e delle Comunità. Verso un modello innovativo di governance” interpellata dai cronisti sulle trattative tra amministrazione comunale e club per il nuovo stadio. Grandi ha poi aggiunto: “Penso che in questo momento la partita sia ancora tutta da giocare, anche le squadre devono presentare le loro idee e i loro progetti, non penso che ci sia niente di definitivo”.